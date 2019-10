Nainggolan e l'avventura all'Inter: "Fischiato perché parlavo di Roma"

Il centrocampista del Cagliari, Radja Nainggolan si racconta a SportWeek: “Serate, discoteche e alcol? Posso rinunciare, ma non sarei me stesso”.

Approdato all’ nell’estate del 2018 per diventare, dopo le straordinarie annate vissute alla , uno dei grandi trascinatori della compagine nerazzurra, Radja Nainggolan ha in realtà faticato non poco ad imporsi a Milano.

Segui 3 partite della Serie A TIM a giornata in diretta streaming su DAZN

Complice qualche infortunio, ma anche qualche esclusione per motivi disciplinari, il centrocampista belga è finito in pochi mesi ai margini del progetto del club meneghino, tanto che in estate si è trasferito in prestito al .

Nainggolan, parlando a al settimanale della Gazzetta dello Sport, ‘SportWeek', ha spiegato perché non è scoccata la scintilla con la piazza nerazzurra.

“All’Inter, all’inizio sono stato fischiato perché parlavo di Roma e della Roma, che è stata casa mia. Ma io non sono uno di quelli che bacia la maglia della squadra dove è appena arrivato”.

La moglie Claudia sta lottando da mesi con un tumore e anche questo l’ha spinto a tornare a Cagliari.

“Sono tornato a Cagliari anche per lei: qui è nata, ha la famiglia e gli amici. Qui, per lei è più facile combattere".

Spesso si è parlato di Nainggolan anche per episodi accaduti fuori dal campo da gioco.