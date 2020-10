Nainggolan è guarito: tampone negativo al Covid-19

Il belga annuncia su Instagram di esser guarito. Non potrà giocare in Champions League a causa del regolamento UEFA: dovrà attendere 7 giorni.

L' inizia a recuperare giocatori, dopo che nella scorsa settimana diversi nerazzurri sono risultati positivi al Coronavirus. Dopo Bastoni, anche Radja Nainggolan è guarito.

Il belga ha annunciato con una story su Instagram di essere risultato negativo all'ultimo tampone effettuato: "Negativo".

Potrà tornare regolarmente in campo settimana prossima, ma non in : il regolamento UEFA impone che un giocatore per scendere in campo deve risultare negativo al tampone almeno 7 giorni prima del match.

Nainggolan dovrà dunque guardare i compagni nella sfida di mercoledì 21 ottobre contro il Moenchengladbach. Potrà tornare in campo nel prossimo weekend, contro il .