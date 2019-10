Nainggolan a DAZN: "Io da Roma non sarei mai andato via"

Radja Nainggolan senza filtri. Il centrocampista del torna sull'avventura alla , confessando il rammarico per il divorzio dai giallorossi e svelando i motivi che lo hanno portato a salutare Trigoria.

Il belga, nell'intervista concessa a Diletta Leotta a 'DAZN' per la seconda puntata di 'Linea Diletta', riavvolge il nastro e parla degli anni nella Capitale.

"A Roma per fortuna ho vissuto solo dei momenti belli, abbiam fatto il record di punti, siamo andati in semifinale di Champions, sì ci sono state delle partite che perdi 7-1 ma sono dei percorsi che i tifosi capivano. Alla fine abbiamo fatto sognare una piazza, poi dopo diciamo che la squadra l'hanno dimezzato ed è una cosa che mi è rimasta qua (toccandosi la gola, ndr)".



“Io a Roma stavo benissimo, credevo nel progetto e non sarei mai andato via. Io sono sempre stato fedele, ho girato poche squadre. Poi a volte sorgono dei problemi a livello umano. Io a Roma non sarei mai andato via, perchè stavo talmente bene, convinto del progetto, sicuro della piazza, ma poi alla fine ci sono persone che ti fanno cambiare idea. Non posso rimanere con uno che sta sopra di me che non mi dà il buongiorno la mattina , sono cose che non esistono".