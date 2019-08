Nainggolan contro Pistocchi: "Prima così e poi così, la persona vera in se"

Duro confronto su Twitter fra il giornalista Maurizio Pistocchi e Nainggolan, in procinto di passare al Cagliari. Il belga: "La persona vera...".

Continua a far discutere il trasferimento in prestito dall' al di Radja Nainggolan. L'operazione sarà ufficializzata nei prossimi giorni, con il belga che questa mattina è partito per la Sardegna e lunedì sosterrà le visite mediche, ma sui social nella tarda notte di ieri è arrivato l'attacco al belga da parte del giornalista Maurizio Pistocchi.

Radija Nainggolan farà bene a Cagliari: il Casinò più vicino-quello di Sanremo-dista 547 km. Un po’ difficile fare andata e ritorno in una notte, come è successo spesso l’anno scorso. In bocca al lupo, e Buonanotte ✨ pic.twitter.com/6txuF8zt7N — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) August 2, 2019

"Radja Nainggolan farà bene a Cagliari: il Casinò più vicino-quello di Sanremo-dista 547 km. Un po' difficile fare andata e ritorno in una notte, come è successo spesso l’anno scorso. In bocca al lupo, e Buonanotte".

Chiaro l'attacco alla vita privata del giocatore, ma la risposta del centrocampista non si è fatta aspettare ed è arrivata puntuale questa mattina:

"Leggiti l’ultimo tweet che hai pubblicato prima della buona notte e poi parla di me... evidentemente della verita sai ben poco... quindi non convincere la gente a credere. buongiorno".

Immediata anche la controreplica di Pistocchi, che sicuro di quanto affermato ha scritto: "So abbastanza. Ti auguro le migliori fortune".

A chiudere lo scontro social è stato però ancora in Ninja, che ha postato un articolo con una frase di Pistocchi che lo esaltava e commentato:

Prima cosi e poi cosi... la persona vera in se😂😂😂😂 pic.twitter.com/Zn812gQtp4 — Radja Nainggolan (@OfficialRadja) August 3, 2019

"Prima cosi e poi cosi... la persona vera in se". Frase, quella del belga, seguita da tante faccine che ridono a lacrime, ad evidenziare il cambio di rotta del giornalista nei suoi confronti. Per il Ninja l'avventura all'Inter per il momento si chiude, ad attenderlo una nuova esperienza con il Cagliari, la squadra che lo ha lanciato nel grande calcio.