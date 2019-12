Nainggolan ci scherza su: diventa vecchio aspettando la fine di Cagliari-Lazio

Su Instagram il centrocampista del Cagliari ha scherzato riguardo le polemiche sui minuti di recupero: barba folta per il troppo tempo passato.

Ha generato grosse polemiche in Sardegna e non solo il recupero assegnato da Maresca durante -. Ben sette i minuti da recuperare a fine secondo tempo, che hanno portato i biancocelesti di Inzaghi a ribaltare la gara e vincere 2-1, riuscendo a fermare i rossoblù dopo due mesi di imbattuti.

Maresca ha applicato alla regola le norme dei cambi e dell'ingresso in campo dei sanitari, facendo imbufalire i tifosi e facendo evidenziare al presidente del Cagliari, Giulini, come ci sarebbe dovuto essere buon senso nella decisione, così da evitare un recupero così lungo in ogni gara.

Sui social scherza invece Radja Nainggolan, che nella prima frazione di Cagliari-Lazio stava per chiudere la contesa, trovando però la risposta di un grande Strakosha in calcio d'angolo. Via Instagram, l'ex ha voluto evidenziare quanto tempo si sia recuperato nel match di lunedì scorso.

Nainggolan ha infatti condiviso tre post dei tifosi, tutti scherzosi: il primo e il secondo vedevano il belga invecchiato, mentre attendeva la fine di Cagliari-Lazio, con un recupero che nadava oltre il 50.000esimo minuto. IN più la fatidica domanda che ogni anno pressa gli italiani: cosa si fa a Capodanno? Magari si finisce di vedere la sfida della Sardegna Arena...