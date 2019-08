Nainggolan, bagno di folla a Cagliari: "Spero di portare l'entusiasmo sul campo"

Radja Nainggolan ha raggiunto nel pomeriggio la Sardegna, e dopo una grande accoglienza ha ammesso: "Non pensavo di tornare già quest'anno".

Radja Nainggolan è atterrato nel pomeriggio in Sardegna all'aeroporto di Elmas, e l'accoglienza riservata dai tifosi rossoblù al Ninja è stata particolarmente calorosa, con un autentico bagno di folla per il suo ritorno. Avvicinato da 'Sky Sport', il centrocampista belga, che ha subito messo al collo una sciarpa rossoblù, ha parlato di quella che sarà la sua seconda avventura nell'isola dopo aver salutato l'.

"Se la mia è una scelta definitiva? Se son qua... Sono contento, c'è un grande entusiasmo, spero di poterlo portare sul campo. È sempre stato nei miei pensieri di tornare qui in futuro, non pensavo che il ritorno a Cagliari sarebbe arrivato quest'anno, ma abbiamo anticipato e sono contento uguale. Non era difficile scegliere Cagliari; avevo altre possibilità, ho sentito altri allenatori. Ma con tutte le situazioni anche extra calcistiche era giusto tornare qui".

Il giocatore ha quindi speso parole al miele per il presidente rossoblù Tommaso Giulini.

"Ringrazio per prima cosa il presidente Tommaso Giulini, dopo la prima chiamata che mi ha fatto mi ha convinto subito, mi ha fatto delle promesse e le ha mantenute. Le cose sono andate come piacciono a me. È stato facile trovare un accordo".

Nainggolan già nelle prossime ore dovrebbe raggiungere il Centro sportivo di Asseminello e iniziare ad allenarsi in solitaria, con la squadra impegnata questo pomeriggio in in una doppia amichevole con il , mentre lunedì dovrebbe sostenere le visite mediche e firmare il suo contratto con il club rossoblù.