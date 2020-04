Nainggolan attaccante, Canzi: "Zenga vuole avvicinarlo alla porta"

Alla ripresa del campionato, Nainggolan potrebbe essere schierato in una nuova posizione. Zenga lo immagina al centro del tridente offensivo.

Approdato sulla panchina del lo scorso 3 marzo per sostituire l’esonerato Rolando Maran, Walter Zenga non ha ancora avuto la possibilità di guidare la compagine rossoblù in partite ufficiali.

L’emergenza Coronavirus ha infatti costretto il calcio italiano a fermarsi e i suoi unici minuti sulla panchina dei sardi restano quindi quelli dell’amichevole giocata il 7 marzo alla Sardegna Arena contro l’Olbia.

In quella occasione, Zenga optò per un 4-3-3 che nella ripresa prevedeva Radja Nainggolan al centro dell’attacco e, secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, potrebbe essere proprio questa la grande novità che il tecnico proporrà quando il campionato potrà riprendere.

L’idea è quella di schierare il campione belga non più alle spalle di un centravanti, ma in un tridente nel quale gli verrebbe dato il doppio compito di rifinire, ma anche di battere a rete. A confermarlo è stato anche il suo vice Max Canzi.

“Per ora stiamo sperimentando e peccato aver avuto così pochi allenamenti a disposizione, sicuramente però Walter ha in testa di avvicinare il più possibile alla porta i due giocatori offensivi più pericolosi che ha il Cagliari: Nainggolan e Joao Pedro. L’idea è quella di avere più opzioni in avanti rispetto al passato. Joao ha dimostrato quest’anno di saper far gol in ogni modo. Più passano gli anni e più dimostra di essere diventato una punta”.

Joao Pedro e Nainggolan formeranno quindi i due terzi del tridente rossoblù, mentre l’ultima maglia dovrebbe andare a quel Simeone che Zenga ha tanta voglia di rilanciare. L’argentino ha segnato 6 goal con i sardi, ma solo uno di questi è arrivato nelle ultime nove uscite.