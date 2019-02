Nainggolan aspetta Icardi: "Ha sempre dato tutto per l'Inter, ne abbiamo bisogno"

Match-winner contro la Sampdoria, Nainggolan è tornato essenziale per l'Inter: "Si sta chiaccherando troppo fuori dal campo".

Discusso, attaccato, difeso, applaudito. Una montagna russa, quella di Radja Nainggolan in maglia Inter. Doveva essere il grande acquisto stagionale, ma la forza, il talento del belga si è visto solo a sprazzi. Contro la Sampdoria però il centrocampista nerazzurro ha ricordato a tutti perchè è stato acquistato la scorsa estate.

Grande prova a centrocampo per Nainggolan, che ha tra l'altro messo la firma sul goal del 2-1. Un risultato essenziale per tornare in Champions, in mezzo al caos più completo per le note vicissitudini attorno all'ex capitano Mauro Icardi.

Un Icardi che ovviamente è argomento di discussione anche per Nainggolan al termine della gara di San Siro:

"Mauro ha sempre dato tutto per l'Inter. Spero e credo, per lui e per noi, che possa rientrare il più presto possibile. Ha già dimostrato ciò di cui è capace. Abbiamo anche Lautaro che sta facendo bene, ma abbiamo bisogno di tutti per arrivare fino alla fine".

Se Icardi era in tribuna ufficialmente infortunato, l'Inter ha ritrovato la foga di Perisic e dello stesso Nainggolan:

"Io a livello personale ho passato dei problemi ma ora penso solo a giocare e a dare il mio meglio per la squadra. L'importante è portare a casa i tre punti come oggi".

Ad ogni uscita pubblica ogni tesserato e dirigente dell'Inter va contro le troppe discussioni extra-campo. Nainggolan non è da meno:

"Si sta chiacchierando troppo al di fuori del campo, noi dobbiamo cercare di vincere per restare sereni. Speriamo che si risolva tutto, perché noi siamo uniti e compatti e vogliamo vincere".

Ripresosi il posto da titolare in maglia Inter, Nainggolan può essere l'arma in più per il doppio impegno nerazzurro da qui in avanti. A San Siro, contro il Rapid Vienna, caccia agli ottavi di Europa League, dunque obiettivo Champions dal campionato. Per provare ad avere un continuo momento di serenità dopo tanto discutere.