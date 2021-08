Nainggolan al Cagliari? Non solo i rossoblù: offerte da Anversa e Besiktas

Dopo l'ufficialità della risoluzione del contratto con l'Inter, Radja Nainggolan deve decidere il suo futuro: tre offerte sul tavolo.

Radja Nainggolan deve decidere dove proseguire la sua carriera. Il centrocampista belga ha ufficialmente terminato oggi il suo rapporto professionale con l'Inter dopo tre anni. Il club nerazzurro ha, infatti, annunciato la risoluzione del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2022.

Il futuro di Nainggolan è tutto da scrivere. L'opzione numero uno per il classe 1988 è il ritorno al Cagliari, club in cui ha giocato nella passata stagione totalizzando 22 presenze e un goal, ma al momento non è ancora stato raggiunto l'accordo economico tra il centrocampista e la società del presidente Giulini.

Secondo quanto riferisce Sky Sport, prendono quota le ipotesi Besiktas e Anversa. Al momento, il club turco e quello belga hanno presentato a Nainggolan e al suo entourage proposte economiche più alte rispetto a quella del Cagliari.

Le prossime ore saranno decisive per Nainggolan. Il 33enne centrocampista belga dovrà prendere la decisione definitiva e scegliere la sua nuova squadra.