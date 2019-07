Nainggolan al Cagliari: il belga dell'Inter spinge per tornare in Sardegna

Scenario clamoroso relativamente al futuro di Radja Nainggolan: il belga, fuori dal progetto Inter, potrebbe tornare al Cagliari.

Fuori dal progetto , Radja Nainggolan è seguito con interesse dalla Sampdoria ma potrebbe anche optare per un ritorno al , club nel quale ha militato dal 2010 al 2013, prima di trasferirsi alla .

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto altro: segui il calcio su DAZN

Secondo quanto riportato da 'Sky', il centrocampista belga starebbe pressando per tornare in Sardegna e l'Inter sarebbe disposta ad intavolare una trattativa per quello che rappresenterebbe uno scenario clamoroso quanto intrigante.

I nerazzurri, addirittura, sarebbero anche pronti a prendersi carico dell'ingaggio di Nainggolan: il calciatore, dal canto suo, dopo un confronto col suo procuratore si è mostrato positivo e volenteroso di indossare nuovamente la maglia del Cagliari.

Molto dipenderà dai rossoblù e dall'Inter, chiamati a trovare un'intesa qualora volessero far decollare l'operazione: sul tavolo, la formula del trasferimento e il nodo relativo allo stipendio del Ninja.