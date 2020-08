Nagelsmann a Goal e DAZN: "Barcellona pessimo contro il Bayern"

Il tecnico del Lipsia commenta la disfatta blaugrana: "A questi livelli non dovrebbe accadere. Sono scioccato, l'equilibrio non c'è mai stato".

Il suo è una delle sorprese della più imprevedibile di sempre: Julian Nagelsmann è un uomo fortunato, il più giovane allenatore di sempre a raggiungere la semifinale della massima competizione europea.

Ai microfoni di Goal e DAZN, il 33enne tedesco ha avuto modo di analizzare il clamoroso crollo del contro i connazionali del , vincitori con un perentorio 8-2 che ha messo in pericolo il prosieguo dell'avventura catalana di Lionel Messi.

"Il Bayern è stato incredibilmente bravo, tutti i giocatori volevano il successo e hanno mostrato un alto livello di intensità. A dire il vero, il Barcellona è stato pessimo. La squadra non sembrava affatto libera, condizionata a livello mentale e lenta nelle azioni. Dopo l'1-1 ha creato qualcosina ma poca roba. Il fatto che abbiano subìto otto goal è quasi di troppo, a questo livello non dovrebbe accadere. Sono rimasto scioccato perché in campo non c'è mai stato un equilibrio. Certo, non voglio sminuire la grande prestazione del Bayern, ma gli avversari non sono stati in grado di contrastarlo".

A separare il Lipsia dal sogno finale, è il di Neymar e Mbappè.

"Sarà importante lavorare di squadra, evitando di far passare palloni in profondità: abbiamo le idee chiare su come chiudere gli spazi, ma hanno qualità individuali incredibili e gran velocità. In certi frangenti sono inarrestabili, se Mbappè corre più di te non puoi farci niente. Se avremo molto la palla potremo far male".

Nagelsmann, incensa il Bayern ed elogia il .

"E' la squadra più continua d'Europa, ma anche il Lione non è male. Non sarà facile batterli, nella fase a gironi contro di loro abbiamo perso e pareggiato una volta. Hanno tanti giovani con fame, sono forti fisicamente e Rudi Garcia li sa mentalizzare. Sono un avversario scomodo".

Con Hansi Flick c'è feeling.

"Si è congratulato con me dopo la vittoria sull'Atletico e io con lui dopo quella col Barça. Abbiamo un buon rapporto, è una persona aperta e posso sempre scrivergli o chiamarlo certo che mi risponderà".

Capitolo Guardiola, sul cui cambio di modulo col Lione il tecnico del Lipsia si esprime così.

"Che sia 3-4-3 o 4-3-3, non penso che per un De Bruyne cambi molto. E' troppo facile addossare colpe, se avesse vinto tutti avrebbero detto che è ha sorpreso tutti ed è un tattico di livello mondiale. In un match a eliminazione diretta spesso devi apportare modifiche che in campionato non attueresti per trarre vantaggi. In Champions è diverso, ogni allenatore cerca la chiave giusta".

