Nagelsmann alla domanda sul Coronavirus: "Non chiedereste a un virologo come giochiamo"

Il Coronavirus spaventa anche la Germania e il calcio tedesco, ma Nagelsmann, tecnico del Lipsia, non vuole entrare nella discussione.

Anche in il Coronavirus fa paura al calcio: alcune squadre come ed Hertha hanno già preso precauzioni vietando foto e autografi con i tifosi. Le partite, però, non si fermano. E Julian Nagelsmann, non vuole entrare nella discussione.

Come ha riportato ‘Sportschau’, al tecnico del , durante la conferenza stampa di presentazione della trasferta sul campo del , è stato chiesto dell’incidenza del Coronavirus sul calcio tedesco e sulla partita.

Nagelsmann ha risposto in maniera diretta, senza voler entrare nel merito dell’argomento, ma lasciando la parola a chi ne sa. E soprattutto, facendo capire che ognuno dovrebbe rimanere nel suo campo.

“L'impatto del Coronavirus? Non andreste a chiedere a un virologo come giocheremo contro il Wolfsburg”.

Una risposta simile negli scorsi giorni era arrivata anche da Jürgen Klopp, che aveva di fatto evitato di parlare dell’argomento affermando di voler lasciare voce a persone più competenti di lui in materia.