Nagelsmann a Goal: "Bundesliga a porte chiuse? Milioni di persone ci guarderanno"

L'allenatore del Lipsia Julian Nagelsmann sulle cinque sostituzioni: "Ho paura che possano essere usate per giocare con il cronometro".

Con il suo sta continuando a incantare e meravigliare l'intera , Julian Nagelsmann ha raccontato le proprie sensazioni a pochi giorni dalla ripresa del campionato tedesco, il primo tra i grandi tornei a ripartire dopo la sospensione dettata dall'emergenza sanitaria.

Il giovanissimo allenatore ha parlato ai microfoni di Goal e Spox, spiegando come il suo staff affronta questo momento senza precedenti:

"Dal punto di vista di un allenatore una lunga preparazione è sempre piacevole, la forma fisica gioca un ruolo importante. Ma tutti i club partono dallo stesso punto, nessuna squadra sarà al 100% sabato, dunque tutti avranno le stesse possibilità. La DFL ha presentato un piano a cui tutti dovremo attenerci, siamo felici di ripartire".

Guidare una squadra così importante in una condizione del genere rappresenta una sfida complicata, ma non la più dura per Nagelsmann:

"Ora dobbiamo preparare i ragazzi dal punto di vista mentale in questa speciale situazione. Ma non partiamo da zero e tutti i club sono nella stessa condizione, sarà una sfida impegnativa ma non la più grande che abbia affrontato. A 28 anni prendere in mano una squadra della Bundesliga in zona retrocessione è stata una situazione psicologicamente più impegnativa".

Tutta la squadra in ritiro prima dell'inizio del campionato, una situazione senza precedenti in un clima surreale:

"Questa preparazione sarà fondamentale come quella estiva, stiamo cercando di prepararci anche per le prossime sfide, non solo per quella con il . Sarà comunque una normale settimana di allenamento, i giocatori dormiranno qui e potranno tenersi impegnati con varie attività. Abbiamo biliardo, freccette, Playstation e in camera: i ragazzi sono abbastanza grandi da prendersi cura di loro stessi per due o tre ore".

Pochi giorni fa è arrivato il via libera per le cinque sostituzioni, che potranno far rifiatare maggiormente le squadre in un periodo complicato dal punto di vista fisico:

"Ogni allenatore ha sempre qualche giocatore insoddisfatto in squadra, quindi non è affato male. Ho solo paura che questa cosa possa essere usata per giocare con il cronometro, ha senso solo se viene usata per proteggere maggiormente i giocatori e dare più alternative di intervento agli allenatori.

Tornare ad allenarsi in campo è stata una vera e propria liberazione per i giocatori del Lipsia:

"Erano come gruppi di bambini che possono finalmente tornare a giocare".

Sarà un calcio senza pubblico ancora per molto tempo, Nagelsmann spiega cosa potrebbe cambiare in campo a livello emotivo: