Nagatomo saluta il Galatasaray: in lacrime all'ultimo allenamento

Yuto Nagatomo lascia il Galatasaray dopo due anni e mezzo: l'ex Inter ha salutato i compagni in lacrime durante l'ultimo allenamento.

Un nuovo addio per Yuto Nagatomo, che all'età di 33 anni saluta il dopo due anni e mezzo di avventura in . Un legame speciale per il terzino giapponese, che ha salutato i compagni in lacrime durante l'ultimo allenamento.

Le immagini hanno infatti immortalato l'ex giocatore dell' visibilmente commosso durante il saluto che i compagni di squadra gli hanno tributato nel corso della sua ultima sessione: il classe '86 era approdato nel club turco nel gennaio 2018 in prestito dai nerazzurri, per poi essere definitivamente riscattato.

🥋 Galatasaray’daki son antrenmanı öncesi Yuto Nagatomo 👋 😢 🇯🇵 pic.twitter.com/IidKR3vMkl — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 2, 2020

Il contratto del giocatore è però in scadenza con il Galatasaray e non è stata raggiunta nessuna intesa per il prolungamento: dunque il nativo di Saijo sarà svincolato e libero di accordarsi con altre squadre.

Due campionati turchi, una Coppa di Turchia e una Supercoppa di Turchia nel palmares, ora l'addio con tanto di abbraccio a Terim. Questo il messaggio che lo stesso giocatore ha pubblicato sui propri social:

"Il mio cuore rimarrà qui per sempre. Grazie mille per tutto quello che mi avete dato".

Nel curriculum di Nagatomo figurano ben 210 presenze con la maglia dell'Inter, con cui ha segnato anche 11 goal e firmato 18 assist.