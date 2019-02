Nadia Toffa risponde a Collovati: "Facevo la telecronista della Fiorentina, ho sempre parlato di calcio"

La conduttrice de 'Le Iene', Nadia Toffa, ha voluto rispondere alle frasi sessiste pronunciate da Fulvio Collovati una decina di giorni fa.

Una frase pronunciata da Fulvio Collovati nel corso della trasmissione di Rai 2 'Quelli che il calcio' aveva attirato forti critiche contro l'ex calciatore italiano, colpevole di aver affermato che le donne che parlano di tattica finiscono per dargli il voltastomaco.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

"Quando sento una donna, anche le mogli dei calciatori, parlare di tattica mi si rivolta lo stomaco. Non ce la faccio! Se tu parli della partita, di come è andata e cose così, bene. Ma non puoi parlare di tattica perché la donna non capisce come un uomo, non c'è niente da fare".

Una frase etichettata immediatamente come sessista e irrispettosa nei confronti delle donne, con Collovati che sui social si era poi scusato per quanto detto, sottolineando come il tono utilizzato in quell'occasione fosse goliardico.

A chiudere parzialmente la vicenda è stata poi la sospensione di due settimane inflittagli dalla direzione Rai, con il 9 marzo fissata come data di ritorno all'attività di opinionista per Collovati. Una decisione doverosa, che non ha però spento del tutto le polemiche.

A tornare a parlare dell'episodio è stata infatti la conduttrice de 'Le Iene' Nadia Toffa, la quale, attraverso un tweet, ha voluto rispondere a distanza alle affermazioni di Collovati, spiegando come uno dei suoi primi lavori sia stato quello di telecronista della Fiorentina.

Collovati dice che le donne non possono parlare di calcio. Io ho iniziato facendo la telecronaca della Fiorentina nelle tv locali e da piccola seguivo in curva il Brescia allo stadio ai tempi di Baggio e Mazzone. Sempre parlato di calcio e ne so anche 🤔 — Nadia Toffa (@NadiaToffa) 27 febbraio 2019

Con questo messaggio Nadia Toffa ha voluto rivendicare il diritto per le donne di parlare di calcio, condannando di fatto quanto detto da Collovati a una decina di giorni di distanza. Una polemica che sembra destinata a non spegnersi.