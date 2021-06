Myron Boadu, il più giovane super bomber d'Europa: l'Olanda sogna con i suoi goal

Nessuno alla sua età ha segnato più di Boadu quest'anno nei principali campionati europei: gli Europei Under 21 la vetrina prima del grande salto

Ha steso la Francia con una doppietta, da opportunista, realizzata nel corso di una gara che lo ha visto spesso uscire dai radar, per rientrare poi al momento giusto e meritarsi le luci dei riflettori: un timing da serial killer del goal, che contraddistingue i grandissimi finalizzatori. Myron Boadu sta dimostrando di avere tutte le carte in regola per poter diventare uno dei bomber più letali d'Europa, un 'poacher' come amano definirlo in Inghilterra. E ora punta a chiudere la stagione con il primo, grande trofeo della sua carriera.

Dopo la vittoria in rimonta contro la quotatissima Francia nei quarti di finale, l'Olanda è l'outsider per la vittoria degli Europei Under 21, un successo che i Jong Oranje inseguono dal 2007, anno dell'ultimo successo continentale della nazionale olandese. Le speranze della squadra allenata da van de Looi sono inevitabilmente legate alla verve realizzata di Boadu, vicecapocannoniere del torneo (in testa il tedesco Nmecha con 4 goal), che con l'Under 21 viaggia su medie personali spaventose: 11 goal in altrettante presenze, tre dei quali messi a segno nella fase finale in corso tra Slovenia e Ungheria.

Contro la Francia Myron ha mostrato le sue doti da rapinatore d'area: sul primo goal ha approfittato di una disattenzione della difesa avversaria su un tiro di Harroui deviato da Konate, girandosi con grande rapidità e concludendo con estrema freddezza col mancino. In occasione del goal in contropiede del definitivo 2-1 allo scadere si è fatto invece trovare pronto sull'assist di Kluivert all'altezza del dischetto, pur non colpendo il pallone in maniera pulitissima. Due tiri, due goal. Tremendamente spietato.

Il suo feeling con il goal d'altronde non fa più notizia: 15 le reti realizzate in Eredivisie in 31 partite quest'anno con l'AZ Alkmaar, un goal in più rispetto alla stagione precedente, in cui si era anche meritato un posto nella NXGN 2020. Numeri importanti, che diventano sensazionali andando a leggere la carta d'identità del ragazzo nato ad Amsterdam da genitori di origini ghanesi: Boadu è infatti il più giovane nei maggiori campionati europei a raggiungere quota 15 goal in stagione, il classe 2001 più prolifico d'Europa.

Allargando l'analisi agli Under 21 soltanto Haaland (27) e Vlahovic (21) hanno segnato più di Myron nei rispettivi campionati, ma sono entrambi classe 2000.

Non sorprende che sulle tracce del gioiello olandese, prodotto del settore giovanile dell'AZ Alkmaar, ci siano diverse squadre di primissima fascia: dal Milan, che sta monitorando la crescita del ragazzo ormai da un biennio, all'Arsenal, che già nel 2016 aveva cercato di portarlo a Londra. Per informazioni su Boadu, che ha un contratto fino al 2023 ed è valutato dal suo club non meno di 20 milioni di euro, chiedere a Mino Raiola, da anni procuratore di Myron.

Gli Europei Under 21 potrebbero essere l'ultima vetrina internazionale prima del grande salto, in attesa che possano rischiudersi le porte della Nazionale maggiore. Boadu ha esordito nel novembre del 2019 contro l'Estonia, subentrando a Depay nella ripresa e lasciando subito il segno con il goal del definitivo 5-0. Ma da quando Ronald Koeman ha lasciato il posto a Frank de Boer Myron non è stato più tenuto in considerazione per la Nazionale maggiore, chiuso da Malen, Weghorst e de Jong. Situazione destinata a cambiare dopo Euro 2020, quando l'Under 21 non potrà che andare stretta a uno dei più interessanti giovani attaccanti d'Europa.