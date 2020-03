My Skills - Jeremie Boga, istinto e street football

Il talento del Sassuolo racconta i suoi colpi migliori nel nuovo format di DAZN "My Skills".

Un tiro improvviso dalla distanza, un assist illuminante, uno stop impossibile, un dribbling esaltante. Giocate che decidono una partita o che semplicemente ti fanno volare, anche solo per un attimo. Giocate da collezione, materiale da CV, roba da YouTube. Chiamiamole pure ‘skills’. Le abbiamo isolate e ce le siamo fatte spiegare dai protagonisti in prima persona. E per rendere il racconto ancora più personale basta aggiungere un aggettivo: ‘MY - SKILLS’.

Subito un nome caldo per partire fortissimo, proprio come piace fare a lui quando si scatena sulla fascia sinistra. Sterzate, trick, tunnel, finte di corpo, scavetti, piattoni a giro: Jeremie Boga ha tutto per essere l’ambasciatore perfetto della prima puntata di “My Skills”. Siamo andati a trovarlo al Mapei Football Center, il nuovissimo centro sportivo del , dove ogni giorno allena la sua tecnica da freestyler.

Un talento innato, libero di esprimersi in tutta la sua naturalezza. Lo dimostra oggi in e lo dimostrava anche a , sua città natale, quando da bambino sfidava i suoi amici per strada giocando a World Cup: tutti contro tutti, la versione internazionale del nostro Mundialito. “Non vincevo sempre, ma spesso arrivavo in semifinale o in finale”, parola di Jerry.

Lo street football lo ha reso imprevedibile. L’istinto – anzi “instinct”, come lo chiama lui – è benzina per il suo motore creativo. Del resto non si diventa per caso il quarto miglior dribblatore in Europa, dietro a Messi e davanti a Neymar. Leo e O Ney, due modelli assoluti di skills per il 7 del Sassuolo. Insieme a loro Eden Hazard, suo ex compagno al , e un nome a sorpresa...

Ci ha raccontato questo e tanto altro Jerry Boga. Uno che sa ancora emozionarsi mentre rivede un suo gol, ma che allo stesso tempo non trema se si trova davanti Handanovic o Buffon. Classe, consapevolezza, stile. Skills eletrizzanti e vibrazioni decisamente positive.