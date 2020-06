Muslera, infortunio horror: tibia e perone fratturati, via in ambulanza

L'ex portiere della Lazio è stato vittima di un duro k.o in seguito allo scontro fortuito con Skoda: otto minuti di stop per portarlo all'ospedale.

Continuano gli infortuni in queste prime settimane di ripresa. Tra piccoli stop e problemi risolvibili nel giro di qualche giorno, c'è da segnalare anche il brutto k.o di Fernando Muslera, ex portiere della e attuale estremo difensore del divenuto oramai simbolo del club di Istanbul.

Durante la gara contro il Rizespor, infatti, Muslera ha rimediato la frattura di tibia e perone, di fatto concludendo anzitempo la sua stagione. Sanitari subito in campo e una volta capita la gravità della situazione immediatamente pronti a far entrare l'ambulanza sul terreno di gioco per trasportare l'uruguayano all'ospedale più vicino.

La partita è stata di fatto sospesa per otto minuti, così da permettere l'ingresso dell'ambulanza e il delicato trasporto di Muslera, visibilmente sofferente sul terreno di gioco dopo uno scontro fortuito con l'attaccante avversario Skoda all'altezza del dischetto del rigore.

Altre squadre

Grande affetto sui social non solo dal mondo del Galatasaray, ma anche da parte dei grandi rivali cittadini. Difficilmente Muslera potrà tornare in tempi brevi visto l'infortunio alla gamba destra: la sensazione è che prima di rivederlo in campo bisognerà aspettare molto tempo.

Classe 1986, dopo aver lasciato la Lazio nel 2011 Muslera ha giocato esclusivamente con il Galatasaray, diventando il massimo idolo della tifoseria grazie a prestazioni da urlo in campionato, vinto cinque volte, nonchè in Europa nelle varie competizioni continentali.

L'articolo prosegue qui sotto

Per il Galatasary lo stadio del Rizespor non è tra l'altro affatto fortunato, visto che mesi fa Emre Akbaba aveva subito un infortunio grave alla gamba proprio sullo stesso terreno di gioco.