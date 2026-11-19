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Quando il Milan ha diramato la propria formazione ufficiale contro il Genoa, nell'ultima partita prima della sosta, qualcuno ha alzato un sopracciglio in stile Ancelotti: ma come giocherà Yunus Musah?

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Il centrocampista statunitense è stato piazzato dopo il trio Gila-De Winter-Diawara e prima di Moreira nella grafica rossonera. Quasi a suggerire che Amorim lo avrebbe piazzato nell'inedito ruolo di terzino sinistro. E così, alla fine, è stato. Anche se a tutta fascia, non completamente bloccato in una difesa a quattro.

Alla fine, la scelta dell'allenatore portoghese è simbolica per diversi motivi. Legati allo stesso Musah, alla sua centralità a sorpresa nei progetti rossoneri, a gerarchie che in pochi avrebbero immaginato.

COM'È ANDATO A GENOVA

Musah ha fatto un po' di tutto in carriera. Di base è una mezzala, ma nel corso degli anni ha giocato pure a sinistra. Non molto, appena qualche partita isolata.

Amorim lo sa, ne conosce la duttilità, è conscio di avere a disposizione un elemento che dove lo metti sta. Per qualsiasi allenatore è una manna. E così, a Genova, ecco la sorpresa: a sinistra non ha giocato Estupinan, o Bartesaghi, o Diawara, bensì l'ex atalantino. Da adattato.

Alla fine è andata bene: il Milan ha vinto e Musah ha fatto il suo. Una prestazione da 6 al massimo, non di più. Certo, gli errori tecnici non sono mancati. Nel finale, sul 2-0, Maignan ha messo una pezza su Vitinha proprio dopo una sua pallaccia persa nei pressi dell'area. Ma il discorso è un altro.

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DA INCERTO A INTOCCABILE

Che Amorim punti su Musah non è certo una novità in questa stagione: lo ha fatto praticamente dall'inizio. E se in casa del Torino la scelta dell'allenatore sembrava essere legata anche all'iniziale panchina di un Rabiot in ritardo di condizione, in seguito si è scoperto che non era esattamente così.

Musah è attualmente il sesto giocatore con più minuti nella rosa del Milan. Ha collezionato complessivamente 759 minuti in Serie A da agosto a oggi: più di Rabiot, per dire. Solo Maignan, Gila, De Winter, Pavlovic e Gonçalo Ramos hanno giocato più di lui.

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In estate era difficile prevedere uno scenario del genere. Musah era appena tornato dal prestito all'Atalanta, un anno non esaltante a Bergamo che pareva precluderne la permanenza a Milano. E invece Amorim ha deciso concretamente di puntarci sin dalle amichevoli, lo ha escluso dal mercato, ne ha fatto un perno del nuovo Milan.

Getty Images

LE DIFFICOLTÀ DI ESTUPINAN

Musah terzino sinistro, naturalmente, apre nuovi scenari anche sul fronte Pervis Estupinan. Troppo evidente la bocciatura dell'ecuadoriano nelle ultime partite per poter essere ignorata. Sia a favore di Diawara che, appunto, dell'americano.

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Per Estupinan, rimasto a Milano in estate per volere di Amorim nonostante i sondaggi da varie parti d'Europa, si sta parlando di nuovo di un possibile addio a gennaio. A tal proposito è uscito il nome della Fiorentina negli ultimi giorni. Situazione da monitorare. E non è che l'altro terzino sinistro della rosa, Davide Bartesaghi, abbia fatto molto meglio dopo la bella stagione con Allegri.

TERZINO O CENTROCAMPISTA?

Amorim, ora, si trova di fronte a una scelta da compiere in vista della prossima partita, in programma domenica a San Siro contro il Frosinone. E Musah ne è una sorta di variabile importantissima.

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Yunus potrebbe essere confermato a sinistra, come a Genova. In tal caso il Milan si schiererebbe nuovamente con il 4-4-1-1, leggibile anche come 3-4-2-1 a seconda dei movimenti dei giocatori in campo e delle situazioni della partita. Ma potrebbe anche tornare a fare la mezzala destra nel 4-3-3.

Due ruoli completamente diversi, mansioni completamente diverse. Con un comune denominatore: la fiducia di Amorim nei confronti di Musah. Uno che qualche mese fa sembrava destinato a partire di nuovo, e che adesso gioca quasi più di tutti. E lo fa ovunque.