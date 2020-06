Milan, stagione finita per Musacchio: rientro previsto tra 4 mesi

L'argentino è stato operato alla caviglia sinistra: rientrerà direttamente nella prossima stagione.

Il perde Mateo Musacchio per il resto della stagione. Con un comunicato ufficiale, il club ha annunciato che il difensore argentino non rientrerà in tempo per concludere l'anno.

"AC Milan comunica che nella giornata odierna Mateo Musacchio è stato operato in artroscopia alla caviglia sinistra dal Prof. Ramon Cugat, alla presenza del medico sociale del Club, Dr. Lucio Genesio. Il chirurgo si è detto soddisfatto dell’esito dell’intervento. I tempi di recupero sono stimati in 4 mesi, salvo complicazioni".

Il recupero dell'ex è dunque previsto per la fine di ottobre, quando probabilmente (anche in questo caso salvo complicazioni) la nuova stagione sportiva sarà iniziata.

I rossoneri affrontano dunque un problema di difensori: per la sfida contro la saranno disponibili probabilmente soltanto Gabbia e Romagnoli, visto che Kjaer non sarà a disposizione e nemmeno Leo Duarte.