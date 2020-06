Musacchio salta Juventus-Milan: problema a una caviglia

Mateo Musacchio si aggiunge alla lista degli indisponibili del Milan per la semifinale con la Juventus. L'argentino non è stato nemmeno convocato.

Theo Hernandez e Castillejo squalificati. Ibrahimovic squalificato e infortunato. Leo Duarte infortunato. Una lista già lunga a cui si aggiunge Mateo Musacchio, costretto, come i compagni già citati, a saltare la semifinale di ritorno di Coppa contro la .

Colpa di un problema alla caviglia sinistra che ha impedito al centrale argentino del anche solo di essere inserito nell'elenco dei convocati per la sfida dell'Allianz Stadium, in programma venerdì sera con calcio d'inizio alle ore 21. Un elenco divulgato nel tardo pomeriggio dal club rossonero nel quale, appunto, il nome di Musacchio non compare.

#JuveMilan: here's our 23-man squad list for the clash in Turin 🔴⚫



Ecco i rossoneri convocati da Mister Pioli per il ritorno della Semifinale di #CoppaItalia 🔴⚫@BioscalinITA #SempreMilan pic.twitter.com/MfVRhdApIt — AC Milan (@acmilan) June 11, 2020

Scontata dunque la coppia di difensori centrali che avrà il compito di proteggere la porta di Donnarumma: assieme a Romagnoli ci sarà Kjaer, peraltro già favorito sullo stesso Musacchio per una maglia da titolare.

L'assenza di Musacchio, sommata a quella di Hernandez, Castillejo e Ibrahimovic, obbligherà Pioli a fare i salti mortali per trovare la quadratura del cerchio. E a dimostrarlo è proprio la lista dei convocati del Milan, piena zeppa di giovani del vivaio: da Brescianini a Colombo, passando per Olzer e per il figlio d'arte Daniel Maldini.

L'elenco completo dei convocati del Milan:

PORTIERI: Begović, A. Donnarumma, G. Donnarumma

DIFENSORI: Calabria, Conti, Gabbia, Kjær, Laxalt, Romagnoli

CENTROCAMPISTI: Bennacer, Biglia, Bonaventura, Brescianini, Çalhanoğlu, Kessie, Krunić, Paquetá, Saelemaekers

ATTACCANTI: Colombo, Leão, Maldini, Olzer, Rebić