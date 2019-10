Muro Udinese: solo sei goal subiti, nessuno come i friulani in Serie A

L’Udinese anche contro il Torino si è confermata squadra dalla grande solidità. Quella dei bianconeri è la migliore difesa in Serie A.

Quella ottenuta contro il è stata una vittoria molto importante per l’. La compagine friulana infatti, imponendosi contro i granata è salita a quota 10 punti, allontanandosi dalle zone pericolose di classifica e avvicinandosi a quelle a ridosso di quella cha vale a fine stagione una qualificazione europea.

Il bottino messo in cascina dagli uomini di Igor Tudor è frutto di tre successi, un pareggio e quattro sconfitte, ma soprattutto di una solidità difensiva che al momento non ha eguali in .

L’Udinese, nei primi otto turni del torneo ha dimostrato una scarsa confidenza con il goal (ne ha segnati 4), ma in compenso ne ha subiti appena 6. I bianconeri sono riusciti a tenere la porta inviolata contro , , e Torino, mentre hanno incassato una sola rete contro , e perdendo sempre di misura.

L’unica gara nella quale la retroguardia friulana non ha retto è stata quella contro un che nel secondo turno è stato capace di imporsi per 3-1 alla Dacia Arena.

L’Udinese, dopo otto turni di campionato, ha quindi la migliore difesa del torneo. Le uniche squadre che si avvicinano ai numeri difensivi degli uomini di Tudor sono , Inter, e Verona con 7 reti subite.