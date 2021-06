Muriqi si scatena in una volta sola: poker in Kosovo-San Marino

Reduce da una prima stagione in A travagliata, Vedat Muriqi ritrova il sorriso in Nazionale: tutte le reti contro San Marino portano la sua firma.

D'accordo, San Marino è San Marino. La pensa così Valentina Baldini, la compagna di Andrea Pirlo, per nulla sicura che l'ottima prestazione sciorinata venerdì scorso da Federico Bernardeschi sia da tenere davvero in considerazione. E chissà se ne è convinto anche Vedat Muriqi, che proprio contro i sammarinesi si è potuto finalmente scatenare.

Quattro goal tutti in una volta, il centravanti della Lazio non li aveva mai segnati. Al massimo un paio di triplette in carriera, quando giocava in Turchia. Ma San Marino, appunto, è San Marino. L'ultima del Ranking FIFA, non a caso. E una sorta di avversario materasso su cui Muriqi si è messo allegramente a saltellare, realizzando il poker che ha consentito al Kosovo di vincere per 4-1.

Proprio così: quattro reti del Kosovo, quattro reti di Muriqi. Una con un sinistro incrociato, un'altra in spaccata volante da pochi passi, un'altra con una stoccata mancina imparabile e, infine, una quarta su calcio di rigore, prima del punto della bandiera messo a segno nel finale da David Tomassini.

Vale quel che vale, ovviamente. Non tanto per il valore dell'avversario, quanto per il fatto che si trattava di un'amichevole con in palio nient'altro che una piccola fetta di prestigio. Però è un bel modo per Muriqi di dimenticare una travagliata prima stagione italiana.

Un anno fa la Lazio aveva fatto di tutto per strapparlo al Fenerbahçe, riuscendo infine a portarlo in Serie A. Ma, complice la concorrenza di un attacco di altissimo livello, comprendente la Scarpa d'Oro in carica Immobile ma anche Correa e Caicedo, Muriqi non è riuscito a imporsi.

Lento, impacciato, incapace di entrare nei meccanismi di squadra, quando è stato scelto da Inzaghi Muriqi ha spesso tradito. Come nel derby. Risultato: un goal in campionato (in casa dell'Atalanta), un altro in Coppa Italia. In 90 minuti ha raddoppiato il proprio bottino stagionale con la maglia della Lazio. Un contentino, ma meglio di nulla.