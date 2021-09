Muriqi agli opposti: due goal in 36 gare con la Lazio, sei reti in 3 match col Kosovo

Nella Lazio non ha ancora lasciato il segno, ma con la propria Nazionale l'attaccante è un trascinatore assoluto.

Non è certo facile avere Immobile come prima punta titolare, ritrovarsi a dover essere il sostituto di un bomber del genere. In più, Vedat Muriqi ha dovuto fare i conti con tanti altri turnover, specialmente Correa e Caicedo, nella passata annata. Ora è la prima scelta in panchina, in attesa dell'esplosione in maglia Lazio.

Timido attaccante, spesso fuori tempo sotto porta, con i biancocelesti, di Inzaghi prima e di Sarri attualmente (ma le gare sotto il nuovo tecnico sono state solo due), nella propria Nazionale Muriqi è un toro implacabile, ultimamente sempre in rete.

Nelle ultime tre gare con il Kosovo, infatti, Muriqi è andato a segno ben sei volte: quattro nel match vinto contro San Marino per 4-1, dunque l'ex Fenerbahce è stato decisivo nella vittoria di misura contro la Georgia 1-0 ed ha fermato la Grecia sull'1-1.

Se il Kosovo continua a sognare una storica qualificazione ai Mondiali 2022, oramai distanti appena un anno, il merito è di Muriqi. La Nazionale europea è comunque lontana dall'avvicinarsi ad un tale traguardo, considerando il -5 dalla Svezia seconda in classifica. In più, il Kosovo ha una gara in meno rispetto al team nordico.

Muriqi e compagni guardano clamorosamente con maggiore fiducia alla Spagna, con una partita in più rispetto al Kosovo e lo scontro diretto previsto mercoledì sei settembre: sei punti di distanza, che potrebbero diventare tre, aprendo strade un tempo fantascientifiche per la rappresentativa guidata da Bernard Challandes il prossimo novembre.

Il tutto grazie a Muriqi, che davanti alla fiducia da parte dell'allenatore, rende, e non poco: Sarri lo ha coccolato sin dal ritiro, richiamando i tifosi intenti a fischiarlo per la deludente scorsa annata, e ora punta di trasformarlo in goleador quando Immobile non sarà in campo.

Spera Muriqi, sperano i tifosi della Lazio. Sogna il Kosovo, fino a quando sarà possibile.