Muriillo saluta la Sampdoria: ufficiale il prestito al Celta con diritto di riscatto a 16 milioni

Jeison Murillo saluta di nuovo la Serie A e si trasferisce al Celta Vigo fino a fine stagione con diritto di riscatto a 16 milioni di euro.

Dopo sole dieci presenze collezionate in questa prima metà di campionato Jeison Murillo saluta la e la : il centrale colombiano riparte dal Vigo, dove giocherà almeno fino a fine stagione.

L'annuncio è stato dato dallo stesso club blucerchiato, che spiega anche la formula dell'affare:

"L’U.C. Sampdoria comunica di aver ceduto a titolo temporaneo con diritto di opzione al Real Club Celta de Vigo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Jeison Murillo".

Il diritto di riscatto per il club spagnolo è stato fissato a 16 milioni di euro, che la dirigenza potrà incassare eventualmente a giugno. Nel frattempo la squadra di Ranieri sta lavorando sul mercato in entrata mettendo in lista Lorenzo Tonelli, in arrivo dal .