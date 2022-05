Muriel si fa male al ginocchio: lesione al legamento collaterale

Brutte notizie per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini in vista degli ultimi 90 minuti della stagione contro l'Empoli. Nella gara del Gewiss Stadium - in cui gli orobici si giocano l'accesso alle coppe europee - non ci sarà Luis Muriel.

L'attaccante colombiano si è sottoposto nella giornata di oggi ad esami strumentali dopo l'infortunio che lo ha costretto a lasciare il campo al decimo minuto del secondo tempo nella sfida di domenica scorsa a San Siro contro il Milan.

Secondo quanto riferisce 'Sky Sport', Muriel ha rimediato una lesione di I-II grado del legamento collaterale interno del ginocchio sinistro.

Gasperini non avrà a disposizione il colombiano, autore di cinque goal nelle ultime sette partite. In questa stagione, l'ex Udinese ha totalizzato 14 reti e 10 assist tra tutte le competizioni, con un bottino in Serie A di 9 marcature e 9 passaggi vincenti in 27 apparizioni.

Si conclude in anticipo la stagione del classe 1991, che dovrà sostenere dagli spalti i compagni in un match che vale l'accesso a Europa o Conference League, nella volata finale con Fiorentina e Roma.