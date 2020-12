Muriel, numeri da urlo: segna un goal ogni 51 minuti

Il colombiano dell'Atalanta ha segnato una doppietta al Bologna abbassando ancora la sua media di reti per minuti giocati: è il migliore in Serie A.

Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo, Lukaku, Immobile. E poi Luis Muriel. L'infiltrato. Forse. Di certo, quello che sta davanti a tutti nella classifica dei goal segnati in relazione ai minuti passati in campo in stagione, tra chi ha segnato di più. In mezzo ai fenomeni conclamati, il super talento colombiano dell' .

7 goal segnati in stagione, spalmati su 361 minuti trascorsi in campo. Il classe 1991 viaggia a una media di un goal ogni 51 minuti e 34 secondi. Secondo i dati 'Opta', il migliore di tutta la . Gasperini lo preferisce come arma dalla panchina. Quando gioca titolare, però, l'ex e fa goal. Sempre. Tanto.

Quest'anno è partito dal primo minuto per 4 volte. In tutte le occasioni è andato in goal. Con e addirittura doppietta. Non che le marcature multple siano una novità. Soltanto CR7, Immobile e Lukaku ne hanno fatte più di lui (7) dall'inizio dell'anno scorso ad oggi. Il bilancio complessivo dei goal di Muriel con l'Atalanta è già salito a 25. 15 dei quali segnati solo nelle 7 partite di cui sopra.

Altre squadre

A Bologna, l'ennesima dimostrazione. Nonostante il pareggio finale. Peraltro maturato dopo la sua sostituzione al 65'. Fino a quel momento l'aveva risolta lui con una doppietta nel giro di un minuto. Sbloccando su rigore, il 13esimo segnato su 14 totali calciati in Serie A. Incisività.

Muriel, quando gioca, incide. Statisticamente parlando, anche più di Ibrahimovic, che ha segnato 10 reti in campionato, una ogni 52 minuti e 54 secondi. Il terzo di questa speciale classifica è Ronaldo, a 12 goal (capocannoniere), uno ogni 68' 30". Per Lukaku si va oltre gli 87 minuti, per Immobiile 103. Più del doppio di Muriel. E non gli si dica che non sa sfruttare le occasioni.