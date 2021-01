Muriel non si ferma più: in goal per la quarta partita di fila

Il colombiano per la prima volta in carriera ha segnato per quattro gare consecutive. In stagione è a 9: segna un goal ogni 49 minuti.

Che parta dalla panchina o che parta dal primo minuto, non fa differenza. Luis Muriel segna sempre. Anzi, spesso. Per la precisione, un goal ogni 50 minuti passati in campo. Inutile dire che nessuno in Serie A va al suo ritmo. E non è una notizia. Soprattutto da quando veste la maglia dell'.

Negli anni, però, l'ex , , e si è sempre sentito dire che il suo principale difetto era la mancanza di continuità. A Bergamo, intanto, sembra ormai averla trovata. 30 goal in 59 partite in tutte le competizioni parlano da soli. Soprattutto, raramente manca l'occasione.

Con il è partito dal primo minuto per la quinta volta in stagione. E ha continuato a segnare. Per quattro partite consecutiive: , (doppietta), , Parma. Tre emiliane, peraltro. Un curioso caso geografico. Non è un caso, invece, che sia stata la prima volta in carriera che il colombiano abbia segnato in quattro gare ufficiali in fila.

Gasperini se lo coccola e gongola. Nessuno aveva mai fatto rendere il ventinovenne come sta riuscendo a fare lu. Sia da titolare, sia dalla panchina. Anche Muriel vorrebbe giocare sempre. A 'Sky Sport', il suo allenatore si è giustificato.

"Sono contento per lui, sta battendo un sacco di record. Come quello dei gol dalla panchina, è la mia scusa quando non lo metto titolare, ma oggi se lo meritava".

Dopo 45 minuti, il cambio per far entrare Zapata al suo posto. Perché ormai per l'Atalanta Luis Muriel, a quasi trent'anni, è un patrimonio prezioso da gestire. Come Ilicic, come Duvan. Gasp ha un'altra certezza. Continuità inclusa.