Muriel incontenibile: 19 goal in campionato, la sua miglior stagione di sempre

L'attaccante colombiano nel primo tempo di Atalanta-Bologna mette in piedi uno show personale: record di assist e anche di goal.

Mai così in forma, mai così ad alti livelli. Se lo scorso anno Luis Muriel aveva dimostrato che nell'Atalanta poteva essere un attaccante micidiale, quest'anno si è superato. Letteralmente. Nei numeri, oltre che nelle prestazioni.

Nella gara contro il Bologna della 33ª giornata di Serie A, il colombiano ha messo in piedi il solito show personale, dominando in lungo e in largo il primo tempo della sfida. Con l'assist di tacco per Malinovskyi e con il goal su rigore, più un altro paio di azioni ubriacanti. Pura classe.

Le statistiche non mentono: per Muriel questa è la miglior stagione in carriera. A trent'anni, dopo Lecce, Udinese, Sampdoria, Fiorentina e Siviglia, il classe 1991 ha trovato il suo habitat a Bergamo. 19 goal e 8 assist, doppio record.

Meglio di lui in Serie A soltanto Cristiano Ronaldo e Romelu Lukaku, stelle internazionali. Che lo superano anche in termini di contribuzioni totali, di poco: 30 il belga, 28 il lusitano. 27 per Muriel, che è l'anima di quest'Atalanta. Che per una notte è al secondo posto. Ma da molto tempo vive tra le stelle.