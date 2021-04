Muriel e Simy da urlo: 11 goal nel 2021, come Cristiano Ronaldo

L'attaccante dell'Atalanta e quello del Crotone sono implacabili: doppietta per entrambi, il nigeriano primo in Europa nell'ultimo mese.

Caratteristiche diverse. Obiettivi opposti. Agli antipodi per diversi aspetti, ma non per le reti segnate. Insieme a Cristiano Ronaldo, sono Simy e Luis Muriel i grandi cannonieri della Serie A nel 2021. Lo stesso numero di goal per gli attaccanti di Crotone ed Atalanta.

La prima gara post Nazionali, quella pre-pasquale, ha visto sia Simy che Muriel protagonisti. Il primo nel complicato match in trasferta allo Stadio Armando Maradona di Napoli, il secondo in casa a Bergamo contro l'Udinese, ovvero la sua vittima preferita.

Simy e Muriel hanno messo a segno una doppietta che li ha portati a undici reti nel 2021, le stesse di Cristiano Ronaldo. Proprio il lusitano è capocannoniere, distante ampiamente dai due colleghi d'attacco, ma entrambi si avvicinano a grandi falcate verso la simbolica cifra delle venti realizzazioni.

E' sopratutto Simy a stupire, considerando le otto reti segnate nelle ultime cinque gare, mai così prolifico a livello di media goal in carriera: Cosmi l'ha portato ad un nuovo livello, che lo vede terzo con 15 reti totali nella Serie A 2020/2021 dietro ai soli Muriel, Lukaku e il già citato Cristiano Ronaldo.

Con le maglie di Gil Vicente e Crotone, nella scorsa annata di Serie B, Simy si è spinto a venti reti, che ora appaiono come superabili nell'ultima parte di stagione. Nonostante gli ottimi dati, il suo team è ultimo in graduatoria, in chiara difficoltà nel provare a rimanere nella massima serie.

Nell'ultimo mese le otto reti di Simy sono state un record per quanto riguarda i maggiori campionati europei; nessuno come lui, nemmeno Lewandowski, fermo a sette, davanti a Iheanacho, Benzema e Moreno a cinque.

Per Muriel, che nel corso degli ultimi anni è divenuto celeberrimo per la media goal spaziale sopratutto entrando dalla panchina, è arrivata la maturità definitiva nel 2020/2021. Decisivo sia da titolare che da subentrante, l'ex Lecce (uscito per un problemino all'anca intervallo della gara contro l'Udinese) ha eguagliato le reti della passata stagione, ovvero 18. E con altre nove gare da giocare, il limite non sembra essere in vista.