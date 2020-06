Muriel da record, batte Di Vaio: 9° goal entrando dalla panchina

Luis Muriel si conferma arma micidiale dalla panchina: doppietta decisiva, 9° goal in questa stagione entrando dalla panchina. Si tratta di un record.

In una partita che stava per mostrarsi più difficile del previsto per l', ci ha pensato Luis Muriel a togliere le castagne dal fuoco per Gasperini. Entrato nel secondo tempo sul punteggio di uno a uno, il colombiano ha cambiato la partita.

Prima una punizione magnifica che non ha lasciato scampo a Musso, poi un tiro secco da fuori area che ha distrutto la rete della porta dell' . Una doppietta fondamentale per i tre punti dell'Atalanta, ma anche per le sue statistiche personali.

Si tratta infatti, in questo campionato, del 9° goal segnato da Luis Muriel entrando dalla panchina. Nessuno come lui nella storia del nostro torneo, visto che batte l'attuale record di Marco Di Vaio, che nella stagione 2003/2004 ne aveva segnati 7 dalla panchina con la maglia della .

Con questi due goal del colombiano, l'Atalanta può continuare a mettere pressione all' , a sua volta vittoriosa a . Inseguendo il terzo posto...