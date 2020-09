Muratore alla Reggiana, ora è ufficiale: arriva in prestito dall'Atalanta

Simone Muratore è ufficialmente un nuovo giocatore della Reggiana: il centrocampista arriva in prestito secco dall'Atalanta.

Dopo aver diviso l'ultima stagione tra e Juventus U23, Simone Muratore ha salutato la squadra bianconera per firmare un nuovo contratto con l': ora arriva la notizia della cessione in prestito secco alla Reggiana.

L'operazione è stata ufficializzata dopo giorni di trattative: Muratore vestirà la maglia della Reggiana fino alla prossima estate. La Dea, che ha versato nelle casse della ben 7 milioni di euro, ha preferito far crescere il giovane talento in una realtà con meno concorrenza e più possibilità di mettersi in mostra.

Queste le parole del diretto interessato subito dopo aver messo l'ultima firma:

"È una grande soddisfazione essere qui a Reggio Emilia e vestire questa maglia, che identifica una piazza con una storia importante. Sono entusiasta di questa avventura che sta per iniziare e non vedo l’ora di iniziare ad allenarmi con i compagni per conoscerli in campo e personalmente: ho voglia di fare una grande stagione insieme a loro. Gioco mezzala e mediana, due ruoli nei quali mi trovo molto bene; mi piace fare inserimenti senza palla e mettere presenza e grinta al servizio della squadra. Non vedo l’ora di iniziare questo nuovo percorso".

Nell'ultima stagione ha esordito con la Juventus in e in , conquistando il suo primo Scudetto e la Coppa di Serie C: ora una nuova avventura in attesa di poter tornare tra le big.