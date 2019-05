Muore per andare a vedere il Milan: "'E' uscito in bici con la febbre"

Un pensionato 80enne di Mesola, provincia di Ferrara, è morto lungo il tragitto in bici per andare a vedere la partita del Milan in un bar.

Non voleva perdersi la partita del per niente al mondo, ma alla fine un 80enne pensionato della provincia di Ferrara ci ha rimesso la vita.

Si chiamava Roberto Avanzi ed è morto durante il tragitto in bici che lo separava da casa sua al bar dove di solito andava a vedere le partite.

La moglie ha provato a convincerlo, come raccontato al quotidiano 'La Nuova Ferrara', ma l'uomo ha preferito uscire nonostante non fosse in perfette condizioni di salute.

"Non mi ha dato retta, ha voluto a tutti i costi andare al bari in bici per vedere la partita nonostante avesse la febbre a 38. Ho cercato di convincerlo a guardare il Milan a casa o ad andare in piazza in auto ma non c’è stato verso".

Una notizia che ha scosso la cittadina di Mesola dove Roberto viveva ormai da tantissimi anni e tutto il popolo milanista.