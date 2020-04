Muntari ha dei dubbi: "Anche col mio goal non so se avremmo vinto il titolo"

L'ex centrocampista del Milan ha parlato nuovamente del suo famoso goal non assegnato nel match tra rossoneri e Juventus.

Ha vinto tanto in carriera, ha conquistato il Triplete con l' . Ma appena si pronuncia la parola Muntari, il ricordo va immediatamente a quel goal fantasma nel match Scudetto tra e . Buffon para dentro la porta, nessuna rete per i rossoneri. Polemiche infinite.

Sono passati otto anni da quel match e tanto si è scritto a proposito di uno degli episodi più discussi del nuovo millennio e sicuramente il maggiore di quella stagione. La Juventus vinse il titolo con quattro punti di vantaggio, la rete di Muntari ha influito in maniera decisiva? Non per l'ex centrocampista del Milan.

Intervistato da 'deryderbyderby', infatti, Muntari non si è detto così sicuro:

"La Juventus di Conte era avvelenata, correva in maniera incredibile, sputava sangue, per cui anche vincendo quella sera per lo Scudetto ci sarebbe poi stata una bella lotta e non sono certissimo che avremmo vinto noi il titolo…".

Quel goal non sarebbe stato possibile attualmente, visti VAR e sopratutto Goal-Line technology:

"Dite che il mio goal-non goal ha cambiato la storia? Io penso che Var e Goal-Line Technology sarebbero arrivate lo stesso, ma il mio goal ha velocizzato tutto".

Ok il Milan forse non avrebbe vinto lo Scudetto, ma riguardo quella partita Muntari ha pochi dubbi: