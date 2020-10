Muñoz a Goal: "Eto'o era avanti, vedeva cose che gli altri non vedevano"

Ezequiel Muñoz ha giocato in con le maglie di , e . Adesso si è trasferito da poco all'Independiente ma nei suoi ricordi resta sempre l'Italia, e non poteva essere altrimenti viste le quasi 200 presenze nel nostro Paese.

Il difensore argentino ha parlato in esclusiva a Goal, cominciando proprio dal periodo italiano e delle cose che ha imparato in .

"La verità è che in Italia ho imparato tutto. Tatticamente, come difensore, ti allena al cento per cento. È un calcio molto tattico ed essendo così tattico, aiuta più il difensore dell'attaccante. Ovviamente il modo in cui giocano le squadre italiane è più chiuso. Mi è stato persino insegnato a correre. Sono arrivato dal Boca Juniors e sono andato a Palermo. Mi hanno insegnato ad arretrare. Mi hanno fatto fare esercizi che ho detto: "Non li farò mai". Ho imparato molto, mi sono allenato molto nel calcio italiano. Oggi gioco in modo diverso grazie agli anni in cui sono stato in Italia".