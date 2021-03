Terremoto al Barcellona: arrestato Bartomeu, perquisizioni in corso

Perquisizioni in corso al 'Camp Nou' per il Barçagate, agli arresti l'ex presidente Bartomeu e vari dirigenti del club.

Un vero e proprio terremoto sconvolge il Barcellona. Lunedì mattina infatti i Mossos d'Esquadra si sono presentati negli uffici del 'Camp Nou' per una perquisizione.

Il blitz è legato al Barçagate, indagine nata per i presunti reati di ingiusta amministrazione e corruzione legata alla gestione dei social network contro chi criticava l'operato della società.

Goal può confermare che, a margine della perquisizione odierna, sono scattati gli arresti per l'ex presidente Bartomeu, oltre che per il CEO del Barcellona, Oscar Grau, per i legali del club e per altri membri del direttivo.

Gli agenti dell'Area Centrale per i reati economici hanno acquisito documenti negli uffici del Barcellona e sequestrato materiale utile alle indagini.

Tutto questo avviene a pochi giorni dalle elezioni presidenziali del Barcellona, fissate per il 7 marzo, quando si dovrà nominare il successore di Bartomeu.