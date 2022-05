Multiproprietà Bari-Napoli: i De Laurentiis dovranno vendere uno dei due club entro il 2024

Il Tribunale Federale Nazionale, primo grado di giudizio, ha sentenziato che Aurelio e Luigi De Laurentiis saranno obbligato a vendere una delle due società calcistiche di loro proprietà, il Napoli o il Bari, entro il 2024.

La famiglia aveva presentato un ricorso contro il divieto di “partecipazioni in più società del settore professionistico da parte del medesimo soggetto, del suo coniuge o del suo parente e affine entro il quarto grado”.

Luigi De Laurentiis, figlio di Aurelio, è proprietario del Bari dal 2018 e dopo una tumultuosa cavalcata ha appena riconquistato la promozione in Serie B, vincendo il girone C della Serie C.

Nei giorni scorsi erano già circolate notizie sui giornali secondo cui la famiglia avrebbe deciso di vendere il Bari e che il ricorso avrebbe solo lo scopo di prendere tempo. Restano comunque ancora da esplorare i successivi gradi di giudizio.