Multe alla Fiorentina, ci sarà il ricorso: "Non siamo come ci hanno dipinto"

Pradè e Barone, multati dal giudice sportivo, non accettano la decisione: "Vogliamo capire il perchè di queste multe".

Multe dai 10.000 ai 25.000 euro per i dirigenti della in seguito alla gara contro la allo Stadium. Questa la decisione del giudice sportivo Mastrandea in seguito al referto dell'arbitro Pasqua. Decisione che non è andata giù alla società viola.

Nella conferenza di fine mercato, Barone ha infatti evidenziato di non avere capito i motivi delle tre multe: quest'ultimo ha subito l'ammenda meno importante, da 10.000 euro, mentre Antognoni dovrà pagarne una da 25.000 e Pradè una di 20.000. In entrambi i casi con diffida.

Barone, braccio destro di Commisso, ha parlato così in conferenza:

"Vorrei precisare che oggi abbiamo ricevuto il comunicato sulle multe. Prendiamo atto e facciamo subito ricorso, vogliamo capire il perchè di queste multe".

Nello specifico Barone è stato multato per aver "proferito a voce alta, con gli Ufficiali di gara già dentro gli spogliatoi, frasi gravemente offensive" secondo il comunicato del giudice sportivo.

Antognoni è invece accusato di "aver urlato all'Arbitro, un epiteto gravemente offensivo, mentre Pradè di "aver urlato al Direttore di gara un'espressione irriguardosa; alla richiesta dell'Arbitro di allontanarsi reiterava tale atteggiamento rivolgendogli un'espressione gravemente irrispettosa".

Lo stesso Pradè ha parlato nella giornata odierna, pronto a ricorrere contro la decisione di Mastrandea:

"Penso di essere rispettato nel mondo del calcio e non penso di essere stato così irriguardoso verso gli arbitri, non siamo come ci hanno dipinto in quel contesto. Non vogliamo alimentare ulteriori polemiche, perché poi si distoglie l'attenzione da quello che è il campo e la crescita della nostra società".

La parola fine non è ancora arrivata.