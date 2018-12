Multa da 10mila euro ad Allegri dopo Atalanta-Juventus: "Valutazioni insinuanti a fine gara"

Ammenda di 10.000 euro per Allegri dopo Atalanta-Juventus: "Valutazione insinuanti nei confronti dei collaboratori della Procura federale".

Le decisioni del Giudice Sportivo in vista dell'ultima giornata di andata di Serie A in programma il 29 dicembre hanno riguardato anche il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri.

Nel comunicato si legge come all'allenatore bianconero sia stata comminata un'ammenda di 10.000 euro per la seguente motivazione: "Per avere, al termine della gara, negli spogliatoi, espresso valutazioni insinuanti nei confronti dei collaboratori della Procura federale".

Ad Allegri non sono andate giù le decisioni prese nel corso dei 90 minuti da parte dell'arbitro Banti, in particolar modo l'espulsione per doppia ammonizione nei confronti di Bentancur.

C'è comunque da aggiungere come nella giornata di ieri, a fine partita in conferenza stampa, Allegri ha voluto precisare che il suo atteggiamento di nervosismo era diretto soprattutto nei confronti dei suoi giocatori, che non lo hanno soddisfatto per quanto fatto vedere in quel di Bergamo.