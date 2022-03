Mulattieri si è inceppato: partenza da sogno col Crotone, ma ora non segna da 5 mesi

Sono passati ormai cinque mesi dall'ultimo goal segnato da Samuele Mulattieri. L'attaccante scuola Inter si era segnalato nel corso del 2021 come uno dei migliori prospetti italiani, con 20 goal segnati tra Volendam (in Olanda) e Crotone, ma improvvisamente qualcosa si è rotto.

Dopo le 18 reti realizzate nella stagione precedente in seconda serie olandese, Mulattieri era partito alla grande anche in Serie B, mettendo a segno ben 6 goal nelle prime 8 giornate di campionato con la maglia del Crotone (nove considerando anche la Coppa Italia), con due doppiette a referto contro Como e Brescia.

Nello stesso periodo, Mulattieri si è preso anche la soddisfazione di segnare il primo goal con la maglia dell'Under 21 in amichevole contro la Romania. Il 16 ottobre 2021 ci ha messo due minuti per gonfiare la rete allo Scida nella partita vinta per 2-1 contro il Pisa, ma non poteva pensare che quel goal sarebbe stata la sua ultima gioia stagionale. Ben cinque mesi fa.

La pessima stagione del Crotone, ormai sempre più vicino a una clamorosa retrocessione in Serie C, non la ha di certo aiutato, ma di sicuro era difficile immaginare un digiuno così lungo per un attaccante che stava dimostrando di vedere la porta con grande facilità. A 21 anni il tempo per invertire la tendenza c'è tutto, ma l'Inter ha inevitabilmente cambiato i piani riguardo il suo futuro. Difficile, come invece si pensava inizialmente, vedere Mulattieri in Serie A già nella prossima stagione.

Per il salto di qualità ci vorrà ancora un po' di tempo. Nel frattempo la cosa più importante è tornare al goal. Fondamentale per lui e per un Crotone che ha bisogno di ritrovare il suo bomber per poter sperare ancora nella salvezza.