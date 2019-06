Mughini durissimo su Wanda Nara: "Ha distrutto la carriera di Icardi"

Attacco durissimo di Giampiero Mughini nei confronti di Wanda Nara. Intervenuto su 'Radio 2', il noto opinionista ha criticato pesantemente l'operato dell'argentina nel ruolo di agente di Mauro Icardi.

" Wanda ha distrutto la carriera del calciatore , ha distrutto la sua nomea, ha distrutto la valutazione in denaro che a lei e suo marito giustamente interessa molto. Il risultato è sotto gli occhi di tutti, l' lo vorrebbe sbolognare e in un modo o nell'altro lo farà".

Secondo Mughini con l'arrivo di Conte in panchina la situazione cambierà readicalmente per Wanda.

"Ora all'Inter ci sono Conte e Marotta, è un'altra cosa. Con Conte Wanda non avrebbe neppure da fare una telefonata. Gli agenti non vanno in con un'ampia scollatura a promuovere la causa del marito, è un episodio di cronaca nera. Finora sono stato zitto perchè siamo stati colleghi in televisione".