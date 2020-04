Mudingayi e lo scherzo di Di Canio: "Mi infortunai, stetti fuori un mese"

Oltre 200 presenze in tra , , e . Gaby Mudingayi ha vissuto una lunga carriera, decollata soprattutto con il trasferimento in biancoceleste nell'agosto 2005. Anno nel quale successe anche un curioso episodio.

Il centrocampista belga nell'ottobre 2005 fu vittima di uno scherzo da parte di Paolo Di Canio, uno dei simboli di quella Lazio: approfittò della paura dei cani di Mudingayi per fargli uno scherzo. Che gli costò un infortunio.

“Io ho paura dei cani, Di Canio lo sapeva. A qualche giorno dal nostro primo derby aveva invitato tutti i nuovi a casa sua: eravamo io, Belleri, Tare e Behrami. Quando siamo entrati c’era il suo cane, un Rottweiler, legato in giardino. Ha cominciato ad abbaiare, così ho detto agli altri di entrare velocemente. Loro facevano piano. Di Canio così è arrivato da dietro, io non l’ho visto, ha fatto finta di ‘abbaiare’ e mi ha stretto. Io urlavo: ‘mi ha morso il cane, mi ha morso il cane’, quasi piangevo. Era Di Canio che mi faceva uno scherzo. Mi sono stirato per lo spavento. Sono stato un mese fuori…”.