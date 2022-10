Moviola Torino-Milan: contatto Messias-Buongiorno, l'arbitro convalida il goal

Proteste dei padroni di casa in occasione del goal di Messias: la spinta del numero 30 rossonero è giudicata regolare dall'arbitro Abisso.

Il Torino ospita il Milan allo stadio Olimpico Grande Torino nella sfida che chiude il programma della domenica del dodicesimo turno di Serie A. Nel corso della gara, diretta dall'arbitro Rosario Abisso della sezione di Palermo, non sono mancate le proteste in occasione di un alcuni episodi nel corso dei 90 minuti.

Tutto regolare in occasione del goal del 2-0 di Aleksey Miranchuk al 37' del primo tempo: Pietro Pellegri non è in fuorigioco sul lancio di Vanja Milinkovic-Savic, che rinvia dal fondo e serve il compagno con un lancio di 75,8 metri.

Proteste veementi del Torino nell'azione del goal del 2-1 di Junior Messias. Sul lancio di Tonali, l'ex Crotone va a contrasto con Buongiorno, spostando con una spinta il numero 4 granata. Il calciatore del Milan entra in possesso del pallone e approfitta dell'uscita di Milinkovic-Savic per beffarlo con un pallonetto preciso con il mancino.

Nessun intervento nell'occasione da parte del VAR, che non può richiamare l'arbitro in quanto l'entità della spinta è a discrezione del direttore di gara sul rettangolo verde di gioco.

Ivan Juric rivede l'azione su un tablet in panchina e si infuria: le proteste sono reiterate, con l'arbitro Abisso che lo espelle dopo averlo inizialmente ammonito.