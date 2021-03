Moviola Torino-Inter: Goal di Sanabria, protestano tutti in area

Due episodi chiave nella partita tra Torino e Inter: prima il rigore per i nerazzurri, poi la rete dei granata al termine di una mischia.

LA MOVIOLA DI TORINO-INTER

Vittoria importante per l'Inter, contro il Torino, al termine di novanta minuti non esaltanti per i nerazzurri. Non molti episodi dubbi in chiave moviola, ma due situazioni che l'arbitro pare aver interpretato bene, in due mimenti decisivi della partita.

60' - Scambio stretto dell'Inter, con Lukaku che vince un rimpallo e la palla scivola per Lautaro Martinez. Il Toro si gira in area di rigore ma viene fermato dall'intervento sul suo piede di Armando Izzo. Zero proteste da parte del Torino e rapido check del VAR. Rigore confermato e poi realizzato da Romelu Lukaku.

70' - Il goal del Torino, firmato da Tonny Sanabria, arriva al termine di una furiosa mischia in area di rigore. L'arbitro convalida il goal, nonostante due interventi dubbi in area di rigore: prima un presunto fallo di De Vrij su Bremer, poi due spinte contemporanee su Skriniar, che cade e non riesce a prendere il pallone. La sfera arriva poi a Sanabria che batte Handanovic, l'arbitro convalida tutto dopo un silent chack al VAR.