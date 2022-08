Il vantaggio bianconero siglato dal centrocampista francese viene annullato dal VAR per fuorigioco dell'assistman Vlahovic.

Il primo episodio da lente d'ingrandimento si concretizza allo scoccare del 66': Miretti illumina il corridoio in profondità per Vlahovic che sterza in area e serve a rimorchio Rabiot che con il mancino insacca all'angolino.

Il goal viene inizialmente convalidato, ma il check del VAR ravvisa una chiara posizione di fuorigioco del centravanti serbo e la rete della Juventus viene annullata.

In aggiornamento.