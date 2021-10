Moviola Salernitana-Napoli: rossi per Kastanos e Koulibaly

Un rosso per parte: espulsione diretta per il centrocampista della Salernitana, fallo da ultimo uomo per il difensore azzurro.

61' - Goal regolare da parte di Zielinski: non c'è fuorigioco al momento del tiro del polacco in seguito alla ressa in area. 70' - Kastanos colpisce duramente in scivolata Anguissa: giallo assegnato da Fabbri, dunque rosso dopo il check VAR per il brutto intervento del centrocampista ex Juventus. 77' - Koulibaly ferma Simy al limite dell'area, davanti ad Ospina: fallo da ultimo uomo e rosso immediato. Proteste del difensore azzurro, che evidenziava come secondo lui l'avversario non sarebbe mai arrivato sul pallone.