Moviola Roma-Udinese: goal annullato dal VAR, fallo di Mkhitaryan

Giacomelli concede un rigore per fallo di Musso su Mkhitaryan, poi annulla il 3-0 della Roma con l'ausilio del VAR: stavolta fallo dell'armeno.

LA MOVIOLA DI ROMA-UDINESE

24' - Perfetto inserimento centrale di Mkhitaryan che sbaglia lo scavetto per superare Musso in uscita ma viene agganciato col piede alto dal portiere argentino: Giacomelli non ha dubbi e indica il dischetto. Scelta confermata dal VAR.

31' - Veretout arriva sul fondo e la mette a centro area per Lorenzo Pellegrini che firma il terzo goal della Roma. Giacomelli inizialmente convalida tra le proteste dell'Udinese, ma poi richiamato dal VAR annulla la rete per un precedente fallo di Mkhitaryan su Stryger-Larsen. L'armeno era entrato col piede alto sulla gamba del terzino dei friulani.

71' - Tantissimi dubbi nell'area dell'Udinese quando Dzeko viene evidentemente strattonato da Zeegelar a due passi da Musso. Giacomelli però lascia proseguire e anche il VAR non interviene.