Moviola Roma-Inter: contatto Kolarov-Lautaro dubbio, rigore netto su Moses

Di Bello convalida il pari di Spinazzola, nato da un contatto Kolarov e Lautaro. Evidente il fallo in area dello stesso Spinazzola su Moses.

Match fondamentale all'Olimpico per la corsa europea e Scudetto tra e . Una gara che ha visto i giallorossi andare sotto con il goal di De Vrij, che ha colpito di testa sul corner di Alexis Sanchez. Sul finire del primo tempo, il pareggio di Spinazzola che ha fatto parlare a lungo sui social.

La rete del momentaneo 1-1 della Roma, è infatti nata da un recupero di palla di Kolarov su Lautaro Martinez: un contatto che il direttore di gara Di Bello ha rivisto al VAR, giudicando però regolare lo scontro tra l'esterno giallorosso e l'attaccante nerazzurro.

Inizialmente convalidata senza andare al VAR, Di Bello ha poi controllato per qualche secondo l'immagine del contratto tra Kolarov e Lautaro Martinez: tocco che ha portato l'argentino a terra e i giallorossi a continuare l'azione, con la conclusione di Spinazzola dalla sinistra che ha battuto Handanovic. Poche le proteste da parte dell'Inter, comunque delusa per il mancato annullamento del goal di Spinazzola.

Al 52' strozzato in gola invece il raddoppio dell'Inter con lo stesso Lautaro Martinez: fuorigioco per l'argentino e rete immediatamente annullata. Qualche dubbio anche riguardo una punizione di Eriksen finita sul braccio di Mancini, in barriera al limite: Di Bello ha lasciato correre.

L'ultimo episodio è avvenuto a pochi minuti dalla fine: proprio l'autore dell'1-1 Spinazzola ha commesso un'ingenuità clamorosa in area di rigore, perdendo il contatto col pallone e calciando involontariamente ma vistosamente contro una gamba di Moses. Rigore netto trasformato da Lukaku.