Inizialmente colpito con il cartellino giallo, l'esterno di Spalletti ha lasciato il campo dopo il VAR: espulsione diretta e Napoli in dieci.

Una gara piena di colpi di scena, quella tra Napoli e Spartak Mosca. Non solo il vantaggio di Elmas dopo 13 secondi, punto positivo del primo tempo allo Stadio Diego Armando Maradona. Alla mezzora, infatti, punto negativo, la formazione campana è rimasta in dieci.

Alla mezzora Mario Rui è stato ammonito dal direttore di gara, prima di andare al VAR in seguito al richiamo dalla sale a dalle proteste dei giocatori ospiti: al monitor Kruzliak non ha avuto dubbi, modificando la sua decisione. Cartellino rosso diretto e niente giallo.

Dura scivolata col piede alto per Mario Rui, che ha colpito l'ex interista Moses in maniera inaspettata, considerando il vantaggio e la posizione del campo: proteste per il giallo, proteste furiose dopo il rosso con possibili conseguenze in vista del proseguo della competizione.

Mario Rui non ha infatti lasciato il campo in maniera tranquilla, ma con male parole nei confronti del direttore di gara. 1-0 firmato Elmas nei primi secondi di gioco, ma anche la consapevolezza di dover giocare in dieci uomini per il resto della seconda gara di Europa League.