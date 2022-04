Moviola Napoli-Roma: Lozano agganciato da Ibanez, rigore per i partenopei

Napoli-Roma si apre con un episodio da lente d'ingrandimento: al 10', Lozano entra in area e viene agganciato da dietro da Ibanez.

Il messicano finisce a terra rimane giù tra le proteste generali, mentre l'arbitro Di Bello lascia inizialmente proseguire.

Successivamente richiamato al VAR, il direttore di gara ravvisa l'intervento falloso del brasiliano e assegna il calcio di rigore in favore del Napoli, poi trasformato da Insigne per il momentaneo 1-0.

Nel corso della gara da segnalare inoltre un cartellino giallo pesante mostrato a Koulibaly al 37’ per un fallo ai danni di Zalewski. Il centrale partenopeo, che era in diffida, salterà la gara del 34° turno contro l’Empoli.

Ammonizione anche per Zanoli nella ripresa, al 52’, per un’entrata molto dura ai danni di Sergio Oliveira. Il talento del Napoli va in scivolata con la gamba abbastanza alta, il suo sembra un tipico fallo da ‘arancione’.

Al 76’, lo stesso Zaniolo ha poi reclamato un calcio di rigore quando in area è venuto a contatto con Meret in uscita. In questo caso, per Di Bello, non si sono verificate le condizioni per assegnare un secondo penalty.